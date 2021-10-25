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В Кировском районе благоустроили сквер Семейный

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Красноярск
18:51 25 Октября 2021
общество, красноярск, благоустройство
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В Кировском районе создали новое общественное пространство – сквер Семейный. Обустроили его в микрорайоне Первомайский напротив дома № 65 по ул. Щорса. В сквере проложили пешеходные тротуары и новый асфальт, установили урны и скамейки, высадили деревья и кустарники, засеяли газон. На резиновом покрытии поставили спортивные тренажеры. Кроме того, два торговых павильона рядом со сквером привели в надлежащий вид, один торговый объект демонтировали. Автомобильную парковку возле дома № 65 по ул. Щорса расширили и отремонтировали проезд. 

​- Радует, что в Кировском районе проживает много инициативных жителей. Они активно участвуют в программах по благоустройству дворовых территорий, предлагают проекты по созданию новых мест отдыха. Администрация района поддерживает идеи горожан и помогает их реализовывать. Сквер Семейный – еще один тихий уголок нашего района, в котором будет уютно и комфортно проводить время всей семьей, – отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина. 

В Кировском районе благоустроили сквер Семейный

Напомним, работы выполнили в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Стоимость объекта благоустройства составила более 6 млн рублей, из них 3% финансировали жители и инвесторы. 

Добавим, что реализация программы «Инициативное бюджетирование» находится на особом контроле мэра Сергея Ерёмина. За последние четыре года в Красноярске было реализовано 26 проектов, в основном они связаны с благоустройством заброшенных территорий города. ​

Фото:admkrsk.ru

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