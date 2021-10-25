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Следующая неделя в Красноярском крае объявлена нерабочей

Главная Общество
Красноярск
18:34 25 Октября 2021
красноярск, эпидемия
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Следующую неделю в Красноярском крае объявят нерабочей, сообщают gornovosti.ru. Подобное решение приняли на оперштабе по предотвращению COVID-19. Соответствующий документ глава края Александр Усс подпишет в ближайшие дни. Сейчас его дополняют новыми рекомендациями, озвученными президентом Владимиром Путиным и Роспотребнадзором.

Также в регионе идет подготовка к введению QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий. Сотрудники учреждений закупают необходимое оборудованиеС его помощью они будут проверять правдивость предоставляемой информации. Напомним, с 1 ноября посещать культурные и спортивные мероприятия смогут только те люди, которые прошли полный курс вакцинации или переболели ковидом.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

 
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