Следующая неделя в Красноярском крае объявлена нерабочей

Следующую неделю в Красноярском крае объявят нерабочей, сообщают gornovosti.ru. Подобное решение приняли на оперштабе по предотвращению COVID-19. Соответствующий документ глава края Александр Усс подпишет в ближайшие дни. Сейчас его дополняют новыми рекомендациями, озвученными президентом Владимиром Путиным и Роспотребнадзором.

Также в регионе идет подготовка к введению QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий. Сотрудники учреждений закупают необходимое оборудование. С его помощью они будут проверять правдивость предоставляемой информации. Напомним, с 1 ноября посещать культурные и спортивные мероприятия смогут только те люди, которые прошли полный курс вакцинации или переболели ковидом.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев