Фотоловушки на красноярских «Столбах» засняли рысят и медвежат

В Красноярском национальном парке «Столбы» фотоловушки засняли детёнышей медведей и рыси. Они обитают в «дикой» части парка, где туристы не ходят.

Рысятам на снимке около 4-х месяцев. Взрослые особи – это скрытные хищники, но сейчас котята следуют за матерью и учатся выживанию, охоте и маркировке территории. На территории «Столбов» обитает только одна репродуктивная самка. В 2019 году она уже попадала в объективы фотокамер с котятами. Их было трое и всех она смогла вырастить. Напомним, что рысь занесена в Красную книгу.

На этой же звериной тропе засняли и два семейства медведей. У одной медведицы было три медвежонка, у другой — два. Все детёныши бойкие и достаточно упитанные, с хорошим мехом.

Судя по видеоматериалам, все детёныши бойкие и достаточно упитанные, с хорошим мехом. Звери активны, много играют. В возрасте 7-8 месяцев подростки уже знакомятся с маркерными деревьями. Они умело лазают, цепляясь за ствол втяжными когтями. Используя врождённые навыки, медвежата вытягивают вперёд мордочки или, стоя на задних лапах, тянутся к точке мечения, распознавая и запоминая новые запахи, оставленные другими медведями, — рассказали в нацпарке.

Фото: vk.com/npkrasstolby