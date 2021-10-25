В Хакасии отремонтировали дом отшельницы Агафьи Лыковой

В Хакасии закончили ремонт дома отшельницы Агафьи Лыковой. Напомним, что пожар случился в сентябре. У старого дома на заимке сгорела крыша. Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Дом строил ещё отец отшельницы. Пожар удалось остановить до того момента, когда он затронул остальную заимку и новый дом. Сейчас все волонтёры уехали, и Агафья осталась одна. Сейчас митрополия русской православной старообрядческой церкви готовит нового помощника, из числа её старых знакомых.

«Ещё из хороших новостей — Агафьи Карповне удалось пообщаться с доктором, общее состояние хорошее (давление, лёгкие и сатурация в приделах нормы)», — отметил Виктор Непомнящий.

Фото: Виктор Непомнящий