Общественница из Красноярска устроила фотосессию в окровавленном платье у ЗАГСа

Красноярская общественница Галина Жданова устроила флэшмоб, посвящённый домашнему насилию – фотосессию у ЗАГСа в окровавленном свадебном платье, с жутким гримом на лице. При себе у неё был плакат, где слово «Свадьба» перечёркнуто, а домашнее насилие выполнено в виде кровавой надписи.

«Насилие в семьях в отношении женщин – серьёзная проблема. Я не раз получала сообщения о том, что мужья не сдерживаются и применяют силу. Поэтому я решила привлечь к этой проблеме внимание. Свой наряд подобрала в связи с тем, что близится Хеллоуин, но надо понимать, что проблема домашнего насилия отнюдь не забавная, а страшная. И конечно, тема свадьбы сама напрашивается – девушки выходят замуж, для них это счастье, которое оборачивается кошмаром», – рассказала Галина на своей странице в Инстаграм.

Это уже не первая акция в её исполнении. Ранее модель прославилась флешмобом против грязных приставаний на улице к женщинам, рискованным турам в Афганистан, а также фотосессией с «Дошираком».

Фото: © Галина Жданова / Instagram.com