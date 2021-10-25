25 октября
Красноярск
погода +10 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Общественница из Красноярска устроила фотосессию в окровавленном платье у ЗАГСа

Главная Общество
Красноярск
16:40 25 Октября 2021
красноярск, акция, фотография
версия для печати Ico_print

Красноярская общественница Галина Жданова устроила флэшмоб, посвящённый домашнему насилию – фотосессию у ЗАГСа в окровавленном свадебном платье, с жутким гримом на лице. При себе у неё был плакат, где слово «Свадьба» перечёркнуто, а домашнее насилие выполнено в виде кровавой надписи.

«Насилие в семьях в отношении женщин – серьёзная проблема. Я не раз получала сообщения о том, что мужья не сдерживаются и применяют силу. Поэтому я решила привлечь к этой проблеме внимание. Свой наряд подобрала в связи с тем, что близится Хеллоуин, но надо понимать, что проблема домашнего насилия отнюдь не забавная, а страшная. И конечно, тема свадьбы сама напрашивается – девушки выходят замуж, для них это счастье, которое оборачивается кошмаром», – рассказала Галина на своей странице в Инстаграм.

Это уже не первая акция в её исполнении. Ранее модель прославилась флешмобом против грязных приставаний на улице к женщинам, рискованным турам в Афганистан, а также фотосессией с «Дошираком».

Фото: © Галина Жданова / Instagram.com

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В столице Ямала заработали кабинеты для оформления медотводов от вакцинации

В столице Ямала заработали кабинеты для оформления медотводов от вакцинации

25 Октября 2021 г.
Принимают пациентов только по предварительной записи
Новости Красноярска: В Хакасии отремонтировали дом отшельницы Агафьи Лыковой

В Хакасии отремонтировали дом отшельницы Агафьи Лыковой

25 Октября 2021 г.
Его построил отец отшельницы
Новости Красноярска: Московский блогер собрала с помощью подписчиков деньги на квартиру омской пенсионерке, живущей в цистерне

Московский блогер собрала с помощью подписчиков деньги на квартиру омской пенсионерке, живущей в цистерне

25 Октября 2021 г.
Всего было собрано почти 2,2 млн рублей на квартиру и около 150 тыс рублей на мебель
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел ещё 581 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел ещё 581 человек

25 Октября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Специалисты отловили 18 псов с места нападения на 8-летнюю красноярку

Специалисты отловили 18 псов с места нападения на 8-летнюю красноярку

25 Октября 2021 г.
Сообщается, что большинство собак были чипированы
Новости Красноярска: Новосибирские власти рассмотрят вопрос ужесточения ограничительных мер из-за COVID-19

Новосибирские власти рассмотрят вопрос ужесточения ограничительных мер из-за COVID-19

25 Октября 2021 г.
Ситуация в регионе напряжённая и ухудшается
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

22 Октября 2021 г.
Напомним, что красноярцам не понравилось введение QR-кодов в театре
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились ещё 554 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились ещё 554 человека

22 Октября 2021 г.
С начала пандемии погибли 6 319 человек
Новости Красноярска: Президент России Владимир Путин согласился ввести режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин согласился ввести режим нерабочих дней

20 Октября 2021 г.
Нерабочие дни с сохранением зарплаты будут с 30 октября по 7 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru