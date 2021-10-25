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В столице Ямала заработали кабинеты для оформления медотводов от вакцинации

Главная Общество
Красноярск
17:18 25 Октября 2021
общество, заболевание, вакцинация, болезнь
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В Салехардской окружной клинической больнице начали работу кабинеты по выдаче временных медотводов. Режим работы: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Принимают пациентов по предварительной записи.

Записаться можно по телефону: 9-93-97. К назначенному времени нужно подойти в кабинет № 118.

Как рассказали в медицинском учреждении, вакцинация временно противопоказана людям, переболевшим COVID-19 менее полугода назад. Запросить сертификат о перенесённом заболевании с QR-кодом можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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