В столице Ямала заработали кабинеты для оформления медотводов от вакцинации

В Салехардской окружной клинической больнице начали работу кабинеты по выдаче временных медотводов. Режим работы: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Принимают пациентов по предварительной записи.

Записаться можно по телефону: 9-93-97. К назначенному времени нужно подойти в кабинет № 118.

Как рассказали в медицинском учреждении, вакцинация временно противопоказана людям, переболевшим COVID-19 менее полугода назад. Запросить сертификат о перенесённом заболевании с QR-кодом можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости