Специалисты отловили 18 псов с места нападения на 8-летнюю красноярку

Специалисты отловили 18 собак у школы № 50, где 18 октября стая псов на 8-летнюю девочку. О проделанной работе сегодня отчитались в департаменте городского хозяйства.

Напомним, что на школьница попала в больницу после встречи со сворой бродячих собак. Спасли её местные жители. По факту нападения псов на ребёнка краевые следователи и прокуратура проводят проверку.

Сообщается, что большинство собак были чипированы. Сейчас их осматривают ветеринары. Псам, которым поставили диагноз «проявление немотивированной агрессивности» до конца жизни оставляют в приютах. Сейчас в красноярских приютах содержатся 260 агрессивных собак. Ежемесячно из городского бюджета на эти цели выделяется более 1 миллиона рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков