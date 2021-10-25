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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел ещё 581 человек

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Красноярск
16:24 25 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, заболевание, лечение, смерть
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За сутки от коронавируса погибли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 6 388. 

Подтверждённых диагнозов на 25 октября — 581. С начала пандемии — 127 360. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. 

Всего вылечили 112 390 (+ 458 человек за сутки). 

Под медицинским наблюдением находятся 39 509 жителей Красноярского края (+3 602 за сутки), снято с медицинского учёта 2 883 человека. 

3 908 582 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 6 888 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае впервые от коронавируса скончался 17-летний подросток. У подростка было тяжёлое поражение лёгких. Он скончался в инфекционном отделении на улице Тельмана.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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