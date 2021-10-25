Риэлторские секреты и хитрости: как подготовить квартиру к продаже

С чего начать, если решили продать квартиру? Если решение уже принято, хочется продать квартиру быстро, чтобы не прогадать при покупке следующего жилья. Цены могут подниматься и опускаться очень быстро. Некоторые квартиры продаются за несколько дней, а некоторые могут висеть до полугода и дольше. От чего это зависит, и как продать квартиру быстро, делится руководитель отдела продаж компании “Этажи” Денис Бахур.

Руководитель отдела продаж компании “Этажи” Денис Бахур: “Подготовку объекта к продаже можно разбить на 3 сегмента:

подготовить визуал квартиры, сделать качественные фото, чтобы потенциальные покупатели заинтересовались и захотели посмотреть вашу квартиру. Проанализировать рынок и выставить правильную стоимость.

подготовить саму квартиру к показам, чтобы если не с первого покупателя, но квартира была продана достаточно быстро.

подготовить документы”.

Фотографируем правильно

Многие ошибочно думают, что если они сфотографируют свой дорогой диван, шторы и мебель, то все сразу захотят купить их квартиру. Но это важно, только если вы хотите оставить всю мебель при продаже в квартире.

“В первую очередь, уберите из кадра мелкие личные вещи. Квартира должна выглядеть максимально просторной. Для этого постарайтесь захватить в каждой комнате сразу 3 вертикальных стены, потолок и пол, - делится Денис, - Если есть выгодные особенности помещения, то тоже следует сфотографировать их. И не забудьте проверить освещение, лучше делать фото днем при естественном свете”.

“Накрасить губы” квартире

По статистике решение о выборе квартиры принимается в первые 5-7 секунд пребывания в помещении. Поэтому важно создать первое положительное впечатление. Конечно, не нужно вкладывать крупные суммы, менять кафель, двери и т.д., проще сделать скидку покупателю, ведь каждый потом все равно делает ремонт под себя. Но несколько шагов лучше предпринять:

При необходимости сделать небольшой косметический ремонт, подклеить обои, устранить все внешние недочеты, до которых давно не доходили руки!

Выбросить ненужные вещи, чтобы освободить пространство и избавиться от захламления.

Сделать генеральную уборку, чтобы квартира выглядела чисто и ухоженно.

Важно хорошо проветрить квартиру от разных запахов. Даже приятные запахи для вас не означают, что они понравятся потенциальным покупателям.

Перед показом не будет лишним проверить порядок в подъезде. Многих покупателей отпугивают именно неприятные запахи и мусор в подъезде. Опытные продавцы недвижимости всегда имеют в машине освежитель воздуха!

Документы в порядок

Частой ошибкой со стороны собственника является откладывание сбора документов на квартиру. Некоторые не оформили перепланировку, кто-то не выделил доли детям при использовании материнского капитала и так далее. А все это влияет на скорость. Для тех, кому важна скорость в покупке и нужно оформить все быстро, пакет документов лучше собрать заранее. Бывает, что времени нет у покупателя: ему нужно срочно съезжать со своей квартиры, или у него сгорает выгодное предложение от банка по ипотеке, и он выбирает другой объект, - сообщает Денис Бахур. - В нашей практике нередки случаи, когда подобрать квартиру нужно оперативно в течение недели, и деньги у покупателя на руках. Но из-за не до конца оформленных документов клиенты вынуждены выбирать менее понравившиеся, но “чистые” квартиры. При этом перечень документов для сделки купли-продажи квартиры очень большой, лучше заранее уточнить его у специалистов.

Совет эксперта

Денис Бахур советует красноярцам: “Перед тем как выходить со своим предложением на рынок, необходимо проанализировать по стоимости аналогичные предложения и трезво оценивать свои возможности. Большинство продавцов, просмотрев аналоги квартир, уверены, что их-то квартира лучше: и светлее, и санузел новее, и коридор шире, и ремонт я недавно делал - 8 лет назад! А некоторые собственники накидывают еще тысяч 400, ведь еще нужно ремонт в следующей квартире сделать, а лучше еще машину поменять. А по факту квартира 2-3 недели стоит без просмотров - значит цена не в рынке. Поэтому совет: адекватно оценивайте свое жилье, чтобы не прогадать и не потерять время.

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Фото: компания “Этажи”

По материалам компании “Этажи”