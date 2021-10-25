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88 протоколов за нарушение масочного режима составлено за неделю в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
15:10 25 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, рейды, заболевание, нарушения, штрафы
Фотография © admkrsk.ru
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С 18 по 24 октября после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 88 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 325 объектов (291 объект торговли, 34 остановочных пунктов). Выявили нарушения на 161 объекте. Провели с жителями города порядка 550 бесед.

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться ежедневно до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Напомним, в выходные специалисты департамента транспорта с сотрудниками полиции проверили 68 автобусов, было составлено 11 протоколов на пассажиров. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

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