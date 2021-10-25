В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

Полицейскими проводится проверка по размещённой информации в СМИ о небезопасном времяпрепровождении детей.

Вчера в группе «ВКонтакте» «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» была опубликована информация о том, что в Солнечном по ул. Соколовская, 76А двое несовершеннолетних сидят на подоконнике 10 этажа, фотографируются, свесившись вниз головой.

Напомним, 12 августа двое детей 3 и 6 лет играли на подоконнике в одной из квартир многоэтажки по ул. Алексеева. Оказалось, что дети находились дома вместе с матерью, но она оставила малышей без присмотра и вышла в другую комнату.

В отношении красноярки полиция возбудила административное дело по статье "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей". Теперь семья будет поставлена на профилактический учёт.

Фото: vk.com/kras_sunny