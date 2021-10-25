В Назарове во время застолья мужчина зарезал сожителя сестры

В Назарове мужчина пришёл в гости к сестре и убил её сожителя, сообщается на сайте краевого следкома.

22 октября 43-летний подозреваемый выпивал со своей сестрой и погибшим в доме на улице Фабричной. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый схватил нож и ударил им оппонента в живот.

Пострадавшего доставили в Назаровскую районную больницу, где он скончался от полученных ран. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Злоумышленник задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков