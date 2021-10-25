В Красноярске в выходные 11 пассажиров общественного транспорта нарушили масочный режим

Рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима продолжаются. В выходные специалисты департамента транспорта с сотрудниками полиции проверили 68 автобусов, было составлено 11 протоколов на пассажиров. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

— Многие пассажиры продолжают ездить в общественном транспорте без масок, особенно в выходные дни и это несмотря на ежедневные рейды и проводимую разъяснительную работу. Теперь каждые выходные будут работать четыре группы специалистов и выявлять нарушителей в пассажирском транспорте, — рассказал Сергей Нестеров, главный специалист департамента транспорта.

Напомним, за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди пожилых людей выросла на 59,5 %.

У жителей региона старше 65 лет болезнь протекает в тяжёлых формах и чаще заканчивается летальным исходом. Напомним, что в прошлом году более 70 % умерших от коронавируса были люди старше 65 лет. По прогнозам специалистов, такая же ситуация будет и в этом году. Именно у пожилых людей чаще присутствуют хронические заболевания, дающие осложнения при заражении COVID-19.

Процент привитых старше 60 лет в Красноярском крае не достиг и 50 %. При этом работают «мобильные бригады» социальных работников. Они доставляют пенсионеров и инвалидов, проживающих в отдалённых поселениях, до прививочного пункта и обратно.