Госавтоинспекторы проверили качество ремонта дороги Элита - Арейское - станция Кача

Подходит к завершению ремонт 10 километров дороги Элита – Арейское – станция Кача по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сотрудники Госавтоинспекции Емельяновского района проверили качество выполненной работы, соблюдение требований при производстве дорожных работ, правильность установки дорожно-знаковой информации, состояние обочин и асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки.
— Главная задача национального проекта — безопасность, поэтому особое внимание акцентировано на том, чтобы дорожная инфраструктура обеспечивала комфорт и безопасность участников дорожного движения, — отметил Евгений Коровкин, начальник Госавтоинспекции.
Фото: гибдд.рф