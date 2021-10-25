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Жителю Красноярска грозит до пяти лет лишения свободы за кражу детской коляски

Главная Общество
Красноярск
13:50 25 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, кража
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В июле в полицию обратились супруги с заявлением о пропаже детской коляски, стоимость которой 36 тысяч рублей. Они рассказали, что оставили её возле подъезда, а потом обнаружили, что коляски нет, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. 46-летнего жителя Красноярска задержали. Мужчина пояснил, что взял коляску для свой новорождённой дочки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — лишение свободы до 5 лет. Материалы дела направлены в суд.

Фото: © МИА «Россия сегодня»

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