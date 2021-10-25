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Красноярская железная дорога реконструирует мост через реку Аскиз в Хакасии

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Красноярск
13:19 25 Октября 2021
ремонт, железные дороги, мост, строительство
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Красноярская железная дорога приступила к реконструкции моста через реку Аскиз, построенного в 1951 году во время прокладки линии Новокузнецк – Абакан.

Мост расположен на 292 км перегона Аскиз – Чартыковский. Он является частью южного хода КрасЖД Междуреченск – Тайшет, связывающего Западную и Восточную Сибирь. Ежедневно через однопутный мостовой переход протяженностью 109 метров осуществляется пропуск порядка 120 поездов.

В ходе работ по капитальному ремонту сооружения, которые проводились в период 12-часового технологического «окна», был демонтирован один из пролетов моста через реку Аскиз.

Красноярская железная дорога реконструирует мост через реку Аскиз в Хакасии

На месте старой конструкции красноярские железнодорожники установили новый пролет, изготовленный из высокопрочных современных материалов: его длина – 23 метра, общий вес – 35 тонн.

В работах задействовали специальные краны и тяжелую железнодорожную технику. В них приняли участие сотрудники всех основных подразделений КрасЖД: специалисты дистанции искусственных сооружений, путейцы, связисты, энергетики.

Капитальный ремонт планируется завершить до конца 2022 года. В результате, все 4 пролета моста поэтапно заменят новые пролетные строения с металлическими фермами, после чего пройдет укладка пути на железобетонном основании.

Важная особенность в том, что масштабные работы проводятся в короткий период технологических «окон», когда пропуск составов не осуществляется. За несколько часов специалисты полностью восстанавливают целостность однопутного моста, чтобы открыть по нему регулярное движение.

Модернизация искусственного сооружения ведется с учетом возросших требований к грузоподъемности: это обусловлено интенсивным развитием тяжеловесного движения поездов на дорогах Восточного полигона.

Красноярская железная дорога реконструирует мост через реку Аскиз в Хакасии

Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составляют 50,9 млн руб.

Отметим, что обновление искусственных сооружений, построенных в середине прошлого века – часть программы развития инфраструктуры южного хода Красноярской железной дороги – Междуреченск – Абакан – Тайшет. С этой транзитной линии «открывается» Восточный полигон железных дорог России. Сегодня она находится в стадии активной модернизации: строятся новые главные пути, обновляются мосты и тоннели. В результате уже проведенных в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» мероприятий пропускная способность направления Междуреченск – Абакан увеличена с 30 до 36 пар поездов, Абакан – Саянская – с 25 до 38 пар поездов.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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