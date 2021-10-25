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На выходных сотрудники красноярской ГИБДД собрали «большой улов» нетрезвых водителей

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Красноярск
13:19 25 Октября 2021
красноярск, гибдд
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Итогом выходного рейда «Нетрезвый водитель» в Красноярск стали 49 протоколов на нетрезвых водителей. Массовые проверки автомобилистов проходили в нескольких районах города. Для работы инспекторы частично перекрывали проезжую часть. Помогали им дружинники.

Во время одной из проверок, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Его задержали и освидетельствовали, алкотестер показал 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Напомним, что за езду в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в 30 000 рублей. За повторную поимку грозит уже уголовная ответственность.

Сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по круглосуточному телефону ГИБДД «Синяя линия» — 263-10-19.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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