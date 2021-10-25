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На улице Академика Павлова монтируют иллюминацию

Главная Общество
Красноярск
13:34 25 Октября 2021
общество, красноярск, свет, улица
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О том, что на ул. Академика Павлова приступили к устройству иллюминации, сообщили в аккаунте Instagram Муниципальное казённое учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Поручение обустроить такую необычную подсветку дал мэр Красноярска Сергей Ерёмин на одном из выездных совещаний.

Работы завершат до 8 ноября.

В аккаунте уточняют, что иллюминация будет такая же, как на столбах освещения на пр. Мира.

Напомним, в этом году на улице отремонтировали 2,7 километров дороги, которая стала четырёхполосной, ширина её - 14 метров. Здесь обустроены тротуары и остановки, установили новые дорожные знаки, светофоры, освещение.​

Фото: instagram.com/mky_udib/

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