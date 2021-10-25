В Красноярском крае скончался судья Сергей Моисеев

В Ачинске на 63-году ушёл из жизни судья городского суда в отставке Сергей Моисеев, сообщается на сайте городской администрации.

Всю жизнь Сергей Моисеев проработал в юриспруденции. Начинал он свою карьеру в органах внутренних дел УВД Красноярского края, затем занял место судьи в Ачинском городском суде. Был депутатом ачинского городского Совета.

«Он отличался исключительным трудолюбием и был настоящим профессионалом своего дела. Его богатейший опыт, компетентность снискали заслуженный авторитет, уважение среди коллег и многочисленных друзей. Добрую память об этом человеке и благодарность за его труд будут хранить многие жители города Ачинска», – говорится в некрологе.

Фото: сайт администрации Ачинска