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Ещё в пяти населённых пунктах Красноярского края появилась мобильная связь и интернет

Главная Общество
Красноярск
12:55 25 Октября 2021
общество, в красноярском крае, интернет, связь, село
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Мобильную связь и интернет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» получили жители деревень Николаевка Канского района, Нагорново Ачинского района, Хаерино Канского района, сёл Верхний Ададым Назаровского района и Маловка Ирбейского района, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Ранее базовые станции были смонтированы в с. Нижний Танай, дер. Архангельское и пос. Степняки Канского района, в с. Малая Камала Рыбинского района и в деревнях Чердынь и Московка Назаровского района. Скорость передачи данных — до 50 Мбит/с в радиусе одного километра, что позволяет обеспечить доступность электронных сервисов, онлайн-обучения, телемедицины и др.

— До конца года благодаря федеральной и краевой программам мобильная связь появится в 39 деревнях и сёлах, где проживают 14 тысяч жителей, — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

— В регионе множество малых поселений, жители которых нуждаются в современной телекоммуникационной инфраструктуре. Кроме инвестирования собственных средств в её развитие, «Ростелеком» участвует в реализации федеральных и региональных проектов, направленных на улучшение доступности и качества связи. Один из них – проект УЦН 2.0, благодаря которому жителям Красноярского края будут доступны все возможности мобильной связи, — рассказал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Фото: © архив Sibnovosti.ru 

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