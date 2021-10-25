Семь сельхозкооперативов Красноярского края получили пятимиллионную поддержку

Сельхозкооперативы Красноярского края получили по 5 миллионов на развитие: СКПК «Есаульский» Берёзовского района, СППССК «Сибириада» Манского района, СПК «Молочко» города Минусинска, СКПК «Дары Берёзовски» Берёзовского района, СПК «Енисей», ПССПК «Вегас» Минусинского района и ССПК «Флагман» Абанского района, сообщают на сайте правительства Красноярского края. Теперь они смогут увеличить закуп сельхозпродукции, привлечь в свои ряды новых пайщиков.

— Занимаемся закупом и реализацией дикоросов и овощей открытого грунта, так называемого «борщевого набора». Тем самым обеспечиваем дополнительный доход нашим пайщикам. Сейчас их уже 16. На грантовые денежные средства купим грузовой фургон и автопогрузчик. Планируем поучаствовать в отборе Минсельхоза края на развитие материально-технической базы, — рассказала Юлия Воронежцева, председатель кооператива «Есаульский».

— Конкурсанты софинансируют проект в размере не менее 10 %. Остальные затраты возмещает краевой бюджет, — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

На гранты из регионального бюджета выделено 35 млн рублей.

Израсходовать средства поддержки нужно в течение года с момента их получения.

Напомним, что в прошлом году гранты получили восемь сельхозкооперативов из Берёзовского, Дзержинского, Кежемского, Боготольского, Саянского, Идринского, Каратузского районов и города Минусинска.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сельхозкооперативам компенсируют затраты, понесённые в год получения поддержки. В этом году четыре кооператива получили более 18 млн рублей. Сельхозкооперативам возместят еще более 12 млн рублей затрат до конца этого года.

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