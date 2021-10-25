25 октября
Красноярск
погода +10 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Семь сельхозкооперативов Красноярского края получили пятимиллионную поддержку

Главная Общество
Красноярск
12:36 25 Октября 2021
общество, в красноярском крае, сельское хозяйство, развитие
версия для печати Ico_print

Сельхозкооперативы Красноярского края получили по 5 миллионов на развитие: СКПК «Есаульский» Берёзовского района, СППССК «Сибириада» Манского района, СПК «Молочко» города Минусинска, СКПК «Дары Берёзовски» Берёзовского района, СПК «Енисей», ПССПК «Вегас» Минусинского района и ССПК «Флагман» Абанского района, сообщают на сайте правительства Красноярского края. Теперь они смогут увеличить закуп сельхозпродукции, привлечь в свои ряды новых пайщиков.

— Занимаемся закупом и реализацией дикоросов и овощей открытого грунта, так называемого «борщевого набора». Тем самым обеспечиваем дополнительный доход нашим пайщикам. Сейчас их уже 16. На грантовые денежные средства купим грузовой фургон и автопогрузчик. Планируем поучаствовать в отборе Минсельхоза края на развитие материально-технической базы, — рассказала Юлия Воронежцева, председатель кооператива «Есаульский».

— Конкурсанты софинансируют проект в размере не менее 10 %. Остальные затраты возмещает краевой бюджет, — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

На гранты из регионального бюджета выделено 35 млн рублей.

Израсходовать средства поддержки нужно в течение года с момента их получения.

Напомним, что в прошлом году гранты получили восемь сельхозкооперативов из Берёзовского, Дзержинского, Кежемского, Боготольского, Саянского, Идринского, Каратузского районов и города Минусинска.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сельхозкооперативам компенсируют затраты, понесённые в год получения поддержки. В этом году четыре кооператива получили более 18 млн рублей. Сельхозкооперативам возместят еще более 12 млн рублей затрат до конца этого года.

Фото: ©kraszdrav.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В столице Ямала заработали кабинеты для оформления медотводов от вакцинации

В столице Ямала заработали кабинеты для оформления медотводов от вакцинации

25 Октября 2021 г.
Принимают пациентов только по предварительной записи
Новости Красноярска: В Хакасии отремонтировали дом отшельницы Агафьи Лыковой

В Хакасии отремонтировали дом отшельницы Агафьи Лыковой

25 Октября 2021 г.
Его построил отец отшельницы
Новости Красноярска: Московский блогер собрала с помощью подписчиков деньги на квартиру омской пенсионерке, живущей в цистерне

Московский блогер собрала с помощью подписчиков деньги на квартиру омской пенсионерке, живущей в цистерне

25 Октября 2021 г.
Всего было собрано почти 2,2 млн рублей на квартиру и около 150 тыс рублей на мебель
Новости Красноярска: Общественница из Красноярска устроила фотосессию в окровавленном платье у ЗАГСа

Общественница из Красноярска устроила фотосессию в окровавленном платье у ЗАГСа

25 Октября 2021 г.
Флешмоб организован к Хэллоуину
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел ещё 581 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел ещё 581 человек

25 Октября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Специалисты отловили 18 псов с места нападения на 8-летнюю красноярку

Специалисты отловили 18 псов с места нападения на 8-летнюю красноярку

25 Октября 2021 г.
Сообщается, что большинство собак были чипированы
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается сильный ветер

В Красноярске ожидается сильный ветер

22 Октября 2021 г.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112
Новости Красноярска: Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

23 Октября 2021 г.
Из них 60 млн рублей - налоги, а свыше 15 млн рублей - пени и штрафы
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные похолодает

В Красноярске в выходные похолодает

21 Октября 2021 г.
Пятница будет самым тёплым днём
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru