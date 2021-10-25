В Козульском районе коровы стали причиной массового ДТП

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции Красноярского края, 24 октября в вечернее время на 706 км автодороги Р-255 «Сибирь» 29-летний водитель на Honda Civic ехал со стороны Красноярска в сторону Ачинска. Он наехал на одну корову, вышедшую на федеральную трассу. Toyota Corolla двигалась следом и совершила наезд на второе крупнорогатое животное. Далее на погибшую корову наехал 58-летний мужчина на Renault Duster. Водители и пассажиры не пострадали.

Сотрудники полиции выясняют, кому принадлежали погибшие животные. Участники ДТП смогут взыскать материальный ущерб с хозяина.

Фото: гибдд.рф