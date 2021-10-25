Красноярский «Дом офицеров» получил новый статус

В Красноярске «Дому Офицеров» присвоили статус военно-патриотического центра Юнармии.

«В год 5-летия Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" краевому государственному автономному учреждению "Дом офицеров" присвоен статус военно-патриотического центра "Дом Юнармии"», – говорится в сообщении.

Представители «Дома офицеров» рассказали, что для эффективного развития движения «Юнармия», которому исполняется 5 лет, возникла необходимость концентрации наиболее востребованных молодежью направлений юнармейской деятельности в одном месте. Это позволит комплексно решать задачи военно-патриотического воспитания, осуществлять профессиональную ориентацию, организовывать досуг детей и подростков, способствовать укреплению их здоровья.

В «Доме Юнармии» соберут все востребованные молодёжью направления. Однако уточняется, что ведомство займёт не все помещения.

Напомним, здание, в котором находится Красноярский Дом офицеров, было построено по проекту известного архитектора Владимира Соколовского в 1913 году для городского общественного собрания.

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