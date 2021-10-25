В Красноярском крае заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей выросла на 59,5 %

О том, что за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди пожилых людей выросла на 59,5 % рассказал в своём Telegram-канале Дмитрий Горяев.

У жителей региона старше 65 лет болезнь протекает в тяжёлых формах и чаще заканчивается летальным исходом. Напомним, что в прошлом году более 70 % умерших от коронавируса были люди старше 65 лет. По прогнозам специалистов, такая же ситуация будет и в этом году. Именно у пожилых людей чаще присутствуют хронические заболевания, дающие осложнения при заражении COVID-19.

По словам Дмитрия Горяева, процент привитых старше 60 лет в Красноярском крае не достиг и 50 %. При этом работают «мобильные бригады» социальных работников. Они доставляют пенсионеров и инвалидов, проживающих в отдалённых поселениях, до прививочного пункта и обратно.

— Значительная часть людей этой категории ведёт активный образ жизни — работают, посещают общественные места. В соответствии с указом губернатора Красноярского края установлена обязанность для граждан в возрасте 65 лет и старше не покидать место жительства без необходимости, — отметил руководитель Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Лучше всем жителям ограничить активность в период подъёма заболеваемости.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости