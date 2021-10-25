Сумма ущерба от незаконной вырубки лесов в Ирбейском и Кежемском районах превысила 80 млн рублей

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, большая часть леса произрастала на землях сельскохозяйственного назначения.

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края определило экологический ущерб от вырубки зелёных насаждений в Ирбейском и Кежемском районах края. Подсчёты проводились по заключённому контракту между ведомством и Уральским государственным лесотехническим университетом.

— Специалисты провели обследование, определили площадь вырубки, количество и видовой состав деревьев. Сумма ущерба — более 80 млн рублей, — отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Площадь участка незаконно вырубленных насаждений в Ирбейском районе — 50 га, в Кежемском — более 100 га. Вырубленные деревья — это сосны, березы, осины, ели, лиственница. Собственники земельных участков — индивидуальные предприниматели. Вся информация направлена в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

— Это не первые подобные случаи. К примеру, при схожих обстоятельствах собственник земельного участка в Нижнеингашском районе уже привлечён к уголовной ответственности. Также на него возложена обязанность возместить экологический вред. Уйти от ответственности этим предпринимателям не удастся, — подчеркнула Юлия Гуменюк.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости