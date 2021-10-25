Красноярский краевой краеведческий музей отмечен спецноминацией в международном конкурсе

От Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов международного конкурса «Раритеты Великой Победы» ролик музея отмечен специальной номинацией «Сохранение исторической памяти», сообщается на сайте правительства Красноярского края. Посмотреть ролик можно здесь.

Ролик рассказывает о кукле «Витенька», которая принадлежала Владиславу Викторовичу Спирову, крупнейшему специалисту по научной киносъемке в области физики и биологии. «Витенька» прошёл с хозяином через четыре фашистских концлагеря.

Голосование проходило онлайн на сайте организатора конкурса — московского Музея Победы. В видеовыставке представлено свыше 400 роликов, подготовленных 305 российскими музеями.

С призёрами можно ознакомиться на странице конкурса.

Фото: krskstate.ru