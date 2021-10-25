25 октября
Красноярск
погода +7 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае студентам-медикам предлагают больше образовательных сертификатов

Главная Общество
Красноярск
10:44 25 Октября 2021
общество, в красноярском крае, обучение, медицина
версия для печати Ico_print

Министерство здравоохранения Красноярского края продолжает отбор студентов для заключения договоров о подготовке в образовательной организации с применением образовательного сертификата в 2021 году.

Образовательный сертификат — аналог целевого обучения, то есть оплата за обучение студентов, ординаторов и слушателей программ ДПО коммерческой формы обучения будет осуществляться с помощью образовательного сертификата.

Благодаря образовательным сертификатам можно получить высшее медицинское образование по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

Внесены изменения, которые позволят большему количеству обучающихся воспользоваться льготными условиями:

теперь средний балл успеваемости должен быть не ниже 4;

после завершения обучения на основании сертификата нужно отработать в краевых медучреждениях три года, а не пять лет.

Документы представляются в Министерство по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, с пометкой «Образовательный сертификат» либо лично заявление и документы (в бумажном конверте или мультифоре с пометкой «Образовательный сертификат») оставить в ящике для корреспонденции в фойе министерства с 9.00 до 18.00 часов.

Дата окончания приёма документов 1 ноября 2021 года (включительно).

Фото: ligakedra.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский краевой краеведческий музей отмечен спецноминацией в международном конкурсе

Красноярский краевой краеведческий музей отмечен спецноминацией в международном конкурсе

25 Октября 2021 г.
Участие приняли 305 российских музеев
Новости Красноярска: Надземный переход возле филармонии сдадут в декабре

Надземный переход возле филармонии сдадут в декабре

25 Октября 2021 г.
Все элементы перехода будут сделаны из алюминия, их изготавливали на КраМЗе
Новости Красноярска: Последняя неделя октября будет тёплой, но пасмурной и ветреной

Последняя неделя октября будет тёплой, но пасмурной и ветреной

25 Октября 2021 г.
По прогнозу синоптиков, в Красноярске в последнюю неделю октября ожидается облачная погода. Дневная температура будет +7° С – +10° С. В четверг похолодает до +3° С и вернутся ночные заморозки (до -5° С). Осадки ожидаются в понедельник и в ночь на среду. Напомним, д...
Новости Красноярска: В Красноярске администратор фитнес-клуба получила условный срок за торговлю «мимо кассы»

В Красноярске администратор фитнес-клуба получила условный срок за торговлю «мимо кассы»

25 Октября 2021 г.
Обвиняемая успела продать 15 годовых абонементов
Новости Красноярска: С 25 октября на улице Мичурина изменится схема движения

С 25 октября на улице Мичурина изменится схема движения

25 Октября 2021 г.
Повороты будут запрещены в районе перекрёстка ул. Мичурина и ул. Кутузова
Новости Красноярска: В Канске из-за пала травы произошёл крупный пожар

В Канске из-за пала травы произошёл крупный пожар

25 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается сильный ветер

В Красноярске ожидается сильный ветер

22 Октября 2021 г.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились ещё 554 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились ещё 554 человека

22 Октября 2021 г.
С начала пандемии погибли 6 319 человек
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные похолодает

В Красноярске в выходные похолодает

21 Октября 2021 г.
Пятница будет самым тёплым днём
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru