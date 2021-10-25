В Красноярском крае студентам-медикам предлагают больше образовательных сертификатов

Министерство здравоохранения Красноярского края продолжает отбор студентов для заключения договоров о подготовке в образовательной организации с применением образовательного сертификата в 2021 году.

Образовательный сертификат — аналог целевого обучения, то есть оплата за обучение студентов, ординаторов и слушателей программ ДПО коммерческой формы обучения будет осуществляться с помощью образовательного сертификата.

Благодаря образовательным сертификатам можно получить высшее медицинское образование по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

Внесены изменения, которые позволят большему количеству обучающихся воспользоваться льготными условиями:

теперь средний балл успеваемости должен быть не ниже 4;

после завершения обучения на основании сертификата нужно отработать в краевых медучреждениях три года, а не пять лет.

Документы представляются в Министерство по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, с пометкой «Образовательный сертификат» либо лично заявление и документы (в бумажном конверте или мультифоре с пометкой «Образовательный сертификат») оставить в ящике для корреспонденции в фойе министерства с 9.00 до 18.00 часов.

Дата окончания приёма документов 1 ноября 2021 года (включительно).

Фото: ligakedra.ru