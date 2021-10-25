Надземный переход возле филармонии сдадут в декабре

Как сообщил в своём аккаунте Instagram мэр Сергей Ерёмин, только в конце августа строители установили пролёт пешеходного моста на Стрелке, а уже сегодня полностью видны очертания новой переправы. На сегодняшний день смонтированы ванты. Совсем скоро начнутся работы по гидроизоляции и асфальтированию, монтаж ограждений и освещения. Параллельно идёт благоустройство прилегающей территории.

Подрядная организация завершит работы по плану в декабре. Все элементы перехода будут сделаны из алюминия, их изготавливали на КраМЗе.

Напомним, длина моста составит 71,8 м, ширина – 6 м. На переходе установят пандусы и сделают разноцветную подсветку.

Фото: instagram.com/eremin__krsk