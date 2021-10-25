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В Красноярске администратор фитнес-клуба получила условный срок за торговлю «мимо кассы»

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Красноярск
09:45 25 Октября 2021
красноярск, суд
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В Красноярске приговорили к условному сроку администратора фитнес-клуба за присвоение 200 тысяч рублей. 22-летняя девушка 2 года продавала мимо кассы годовые абонементы. 

Продажи в базу данных мошенница не вносила. Договор на оказание слуг оформлялся в одном экземпляре – для покупателей, а деньги администратор присваивала себе. Всего обвиняемая успела продать более 15 абонементов. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение».

Девушке грозило до 6 лет тюрьмы, но после рассмотрения уголовного дела, Центральный районный суд приговорил красноярку к 2 годам условно с испытательным сроком 1 год. 

Фото:© Илья Наймушин / РИА Новости

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