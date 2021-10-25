Последняя неделя октября будет тёплой, но пасмурной и ветреной

По прогнозу синоптиков, в Красноярске в последнюю неделю октября ожидается облачная погода. Дневная температура будет +7° С – +10° С. В четверг похолодает до +3° С и вернутся ночные заморозки (до -5° С).

Осадки ожидаются в понедельник и в ночь на среду.

Напомним, для работы во время снега и гололедицы уже подготовлена техника. Есть и машины, которые могут работать в условиях сухой погоды.

Проведена ревизия состояния техники, её отремонтировали и подготовили. Зимой получит дополнительный снегопогрузчик МП «ДРСП Левобережное», в частности для уборки снега мкрн. Солнечный.

Предприятия закупили противогололёдные материалы: песчано-соляную и песчано-щебеночную смеси, техническую соль и современный двухкомпонентный противогололёдный реагент.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости