С 25 октября на улице Мичурина изменится схема движения

Повороты будут запрещены в районе перекрёстка ул. Мичурина и ул. Кутузова с 25 октября. Об этом рассказали на сайте администрации города Красноярска. Появятся новые дорожные знаки «Движение прямо и направо». То есть, двигаясь по ул. Мичурина, водители не смогут свернуть налево в районе ул. Кутузова. Для поворота нужно будет проехать по ул. Маяковского (при движении от Октябрьского моста) либо по кольцевой развязке под путепроводом (при движении в сторону Октябрьского моста).

Данное решение приняли на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети. Перекрёсток признали аварийным, поэтому и изменили схему движения.

Фото: Google.com / maps