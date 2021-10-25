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С 25 октября на улице Мичурина изменится схема движения

Главная Общество
Красноярск
09:30 25 Октября 2021
красноярск, дороги, изменения, общество, движение
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Повороты будут запрещены в районе перекрёстка ул. Мичурина и ул. Кутузова с 25 октября. Об этом рассказали на сайте администрации города Красноярска. Появятся новые дорожные знаки «Движение прямо и направо». То есть, двигаясь по ул. Мичурина, водители не смогут свернуть налево в районе ул. Кутузова. Для поворота нужно будет проехать по ул. Маяковского (при движении от Октябрьского моста) либо по кольцевой развязке под путепроводом (при движении в сторону Октябрьского моста).

Данное решение приняли на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети. Перекрёсток признали аварийным, поэтому и изменили схему движения.

Фото: Google.com / maps

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