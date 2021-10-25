В Канске из-за пала травы произошёл крупный пожар

24 октября в вечернее время в Канске на ул. 3 квартал рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией загорелась трава на площади 7 га. Ситуацию осложнял сильный ветер.

К счастью, угрозы распространения огня на объекты не было, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Пострадавших нет.



Отметим, за неделю в Красноярском крае произошло свыше 40 палов сухой травы на площади порядка 300 тысяч квадратных метров.

Напомним, 19 октября поздно вечером в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о том, что во время ликвидации пожара в дер. Новогеоргиевка Манского район в одном из домов обнаружены тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками отравления угарным газом.