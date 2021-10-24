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Все пропавшие в Красноярске дети найдены

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Красноярск
19:51 24 Октября 2021
происшествия, общество, красноярск, дети, в россии, в красноярском крае
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В столице Красноярского края все трое детей найдены, которые накануне ушли из дома и пропали.

Информация от полиции и волонтеров о пропаже тринадцатилетней Валентины Александровой и шестнадцатилетней девушки-подростка, которая накануне возвращалась с кинотеатра поступила сегодня в первой половине дня. О пропаже второй девочки сообщила её мачеха, когда та не вернулась домой вовремя.

Третий ребенок – 13-летний Данил Дубоделов , которому 13 лет, также найден. Его отец написал об этом в комментариях в соцсетях.

Фото: ©news.myseldon.com

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