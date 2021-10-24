Все пропавшие в Красноярске дети найдены

В столице Красноярского края все трое детей найдены, которые накануне ушли из дома и пропали.

Информация от полиции и волонтеров о пропаже тринадцатилетней Валентины Александровой и шестнадцатилетней девушки-подростка, которая накануне возвращалась с кинотеатра поступила сегодня в первой половине дня. О пропаже второй девочки сообщила её мачеха, когда та не вернулась домой вовремя.

Третий ребенок – 13-летний Данил Дубоделов , которому 13 лет, также найден. Его отец написал об этом в комментариях в соцсетях.

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