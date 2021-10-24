В Красноярске в драке серьезно пострадал 17-летний подросток

18 октября в дежурную часть отдела полиции №7 города Красноярска поступило сообщение из больницы об избиении юноши несколькими лицами.

По информации МВД края, ранее пострадавшего вступил в конфликт с братом знакомой девушки, в ходе которого он получил побои.

Инцидент произошел вечером 18 октября, с 20:00 до 21:00 на улице Ладо Кецховели. Сейчас избитый подросток находится в медучреждении.

Полицейские уже нашли всех участников конфликта и допросили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.