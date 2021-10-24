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В Красноярске в драке серьезно пострадал 17-летний подросток

Главная Общество
Красноярск
16:51 24 Октября 2021
происшествия, общество, красноярск, криминал, в россии
Автор: Sibnovosti.ru
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18 октября в дежурную часть отдела полиции №7 города Красноярска поступило сообщение из больницы об избиении юноши несколькими лицами.

По информации МВД края, ранее пострадавшего вступил в конфликт с братом знакомой девушки, в ходе которого он получил побои.
Инцидент произошел вечером 18 октября, с 20:00 до 21:00 на улице Ладо Кецховели. Сейчас избитый подросток находится в медучреждении.

Полицейские уже нашли всех участников конфликта и допросили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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