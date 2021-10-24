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В Красноярском крае новый рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

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Красноярск
15:53 24 Октября 2021
общество, красноярск, в россии, в красноярском крае, в мире, здоровье
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По данным краевого управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки было выявлено 573 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Под медицинским наблюдение за последние сутки взято 3 554 человека. Снято с наблюдения у врачей – 2 833. Проведено тестов на коронавирус на 24 октября - 10 809. Умерших за сутки в регионе - 20 человек.

С начала мировой пандемии на территории края официально выявлено 126 779 случаев заболевания. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находится 38 790 человек.

Фото: © оперативный штаб Красноярского края

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