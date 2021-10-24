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В Красноярске ведутся поиски 13-летней школьницы

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Красноярск
13:21 24 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, криминал, в красноярском крае, дети
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По информации от правоохранительных органов, о пропаже девочки сообщили 23 октября около 15:00. Приняли сообщение накануне в дежурной части отдела №8 по Красноярску. Девочка вышла из дома в Ленинском районе и пока её местонахождение неизвестно.

Созданы поисковые отряды из полиции и волонтеров, которые отправились на её поиски. Разослана ориентировка всем нарядам полиции.

В полиции Красноярского края просят всех, кому известна любая информация о местонахождении ребенка, сообщить по следующим телефонам – 02 или 266-94-18.

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