Красноярск появился в трейлере голливудского фильма по компьютерной игре Uncharted

На этой неделе кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер нового фильма по мотивам известной игры. На одном из кадров трейлера внимательные красноярцы заметили открытку с изображением краевой столицы.

Отметим, что фильм «Анчартед: на картах не значится» будет рассказывать о герое этой самой игры Нейтане Дрейке. Нейтан будет искать сокровища своего предка – пирата, который жил 400 лет назад. В трейлере показано, что персонаж подходит к столу, где находятся фотографии различных известных объектов мира. На одной открытке есть надпись «Красноярск, Россия» с изображением карты страны, а ещё снежного поля и церкви.

Премьера фильма в России должна состоятся 10 февраля 2022 года.