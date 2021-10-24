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Красноярск появился в трейлере голливудского фильма по компьютерной игре Uncharted

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Красноярск
12:11 24 Октября 2021
общество, красноярск, культура, в мире, в россии, кино
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На этой неделе кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер нового фильма по мотивам известной игры. На одном из кадров трейлера внимательные красноярцы заметили открытку с изображением краевой столицы.

Отметим, что фильм «Анчартед: на картах не значится» будет рассказывать о герое этой самой игры Нейтане Дрейке. Нейтан будет искать сокровища своего предка – пирата, который жил 400 лет назад. В трейлере показано, что персонаж подходит к столу, где находятся фотографии различных известных объектов мира. На одной открытке есть надпись «Красноярск, Россия» с изображением карты страны, а ещё снежного поля и церкви.

Премьера фильма в России должна состоятся 10 февраля 2022 года.

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