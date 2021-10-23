Произошедший утром 23 октября пожар в здании правительства Красноярского края, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярском краю.

Сообщение о возгорании в здании правительства поступило на пульт дежурного в 05:30 часов местного времени. Пожар произошел на четвертом этаже административного здания. Уже в 09:25 часов пожар ликвидирован на площади 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в МЧС.

В тушении участвовали 92 человека личного состава и 31 единица техники.

Сейчас дознавателям предстоит установить причины пожара и оценить ущерб.

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