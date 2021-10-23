В Красноярске начались работы по строительству новой дорожной развязки в районе Николаевского моста

Работы по перекрытию улицы Чкалова для строительства новой развязки в Красноярске проходит успешно. Дорожники уже установили знаки и отправились продолжать перекрытие.

Напомним, эта дорога станет частью новой транспортной развязки в районе Николаевского моста и позволит жителям Академгородка и Студгородка скорее выбираться в другие районы.

Как пояснили sibnovosti.ru в пресс-службе градостроительства Красноярска, в зону строительства транспортной развязки дороги попадает 63 земельных участка и 102 жилых объекта в районе ул. Волочаевская и 30 участков и 51 жилой объект в районе улицы Байкитской. На Байкитской и примыкающих к ней улицах все объекты уже изъяты. В створе Волочаевской осталось перевести в муниципальную собственность 9 участков и 13 строений на них.

Ограничение движения продлится до 30 октября 2022 года. Подробнее о проекте новой развязки.

Фото: ©Александр Жуковец/Sibnovosti.ru