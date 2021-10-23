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"Помянем кинотеатры": красноярцы продолжают критиковать заведения, где вводят QR-коды

Главная Общество
Красноярск
13:00 23 Октября 2021
общество, красноярск, планета
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Администрация торгово-развлекательного центра "Планета", опубликовавшая на своей странице в Instagram пост об изменении режима работы кинотеатра и заведений общественного питания, подверглась критике со стороны красноярцев, не желающих проходить вакцинацию.

"С 19 октября в ТРЦ «Планета» меняется режим работы кинотеатра и заведений общественного питания.⁣ Согласно указу губернатора ...до 14 ноября включительно в зале кинотеатра может находиться не более 50% от максимального числа зрителей, а с 15 ноября — не более 70%.⁣ В этот же период заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 23:00. С 1 ноября гости, достигшие 18 лет, могут пройти в зал кинотеатра, предъявив документ, удостоверяющий личность и при наличии:⁣⁣
— действующего QR-кода в электронном или бумажном виде, который подтверждает получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;⁣
— действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев);⁣
— оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;⁣
— оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей перенесенную новую коронавирусную инфекцию, и что с даты⁣
выздоровления прошло не более шести месяцев, полученной в медицинской организации;⁣
— оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию."

На сообщение красноярцы отреагировали в большей части негативно:

"Хотела на выходных в кино сходить. Передумала. Удачи Киномакс"

"Помянем кинотеатры. Посмотрим кино дома".

"А анализ на яйцеглист не надо предъявить, чтоб пройти в кинотеатр? В кино с паспортом. Народ, вам самим то не стремно от этого?"

"Вы отдаёте себе отчёт, что у вам идут не на хирургическое вмешательство , чтобы все анализы показывать. А идут просто в кино".

Кого-то, правда, интересовал вопрос: как быть тем, кто не может сделать прививку по медицинским показателям. Администрация ТРЦ пояснила, что при наличии подтверждающих документов о медотводе, посмотреть кинофильм им удастся. А вот всем остальным, действительно, придется ограничиться просмотром кинофильмов дома. Или пройти полный курс вакцинации. Других вариантов пока нет. 

Ранее Sibnovosti.ru уже рассказывали о том, как жители краевой столицы обрушились с критикой в адрес театров. После чего директор театра Пушкина признался, что был шокирован происходящим. 

Фото:instagram.com/tc_planeta

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