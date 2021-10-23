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Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
11:33 23 Октября 2021
общество, красноярск, суд, налоги
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Более 75 миллионов рублей ущерба возместил бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба..." , - говорится в сообщении.

Анатолий Быков полностью погасил задолженность по налогам, которая составляла более 60 миллионов рублей,  а также пеням и штрафу - свыше 15 миллионов рублей.

Как отмечают правоохранители, ущерб, причиненный преступлением, в общей сумме более 75 миллионов рублей, погашен в полном размере.

Фото:© РИА Новости / Илья Наймушин

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