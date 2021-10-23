Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

Более 75 миллионов рублей ущерба возместил бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба..." , - говорится в сообщении.

Анатолий Быков полностью погасил задолженность по налогам, которая составляла более 60 миллионов рублей, а также пеням и штрафу - свыше 15 миллионов рублей.

Как отмечают правоохранители, ущерб, причиненный преступлением, в общей сумме более 75 миллионов рублей, погашен в полном размере.

Фото:© РИА Новости / Илья Наймушин