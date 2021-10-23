Красноярская железная дорога обратилась к участникам рынка углеперевозок с призывом увеличить отгрузку твердого топлива в адрес предприятий ЖКХ и теплоэнергетики

В Красноярске по инициативе Красноярской железной дороги состоялась встреча с участниками регионального транспортного рынка, посвященная вопросам обеспечения перевозок твердого топлива на предприятия ЖКХ и теплоэнергетики в рамках отопительного сезона 2021-2022 гг.

Мероприятие, в котором приняли участие руководители угледобывающих компаний Хакасии и Красноярского края, операторов подвижного состава, а также угольных генерирующих компаний и органов исполнительной власти регионов Сибири и Дальнего Востока, прошло под председательством начальника дороги Алексея Туманина.

Он отметил, что своевременные поставки угля из Республики Хакасии и Красноярского края на объекты электроэнергетики и предприятия жилищно-коммунального сектора регионов Сибири и Дальнего Востока – задача государственной важности.

- Нам необходимо объединить усилия для выполнения планов по созданию нормативного запаса твердого топлива, чтобы обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона в регионах с суровыми климатическими условиями, – подчеркнул Алексей Туманин.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время, в условиях изменившейся конъюнктуры рынка и высокой доходности экспорта угля по сравнению с поставками внутри страны, добывающие компании в приоритетном порядке стараются увеличить его отгрузку на экспорт, максимально привлекая для этого дополнительный подвижной состав.

В такой ситуации под угрозой находится процесс формирования нормативных запасов топлива на складах ТЭК и ЖКХ.

Алексей Туманин призвал угледобывающие предприятия и собственников подвижного состава к изменению подходов к логистике, в целях приоритетного обеспечения текущего отопительного сезона в Сибири и на Дальнем Востоке необходимым парком полувагонов.

Со своей стороны, Красноярская железная дорога принимает комплексные логистические и технологические меры для бесперебойного вывоза заявленных объемов угольной продукции. В частности, увеличено количество локомотивов для улучшения движения груженых и порожних составов на маршрутах КрасЖД. На крупнейшей углепогрузочной станции Черногорские Копи в Хакасии началось формирование тяжеловесных грузовых поездов весом 7100 тонн (ранее – 6300 тонн). Ведется работа по запуску технологии формирования поездов весом 7100 тонн для организации перевозок угля в порты Дальнего Востока со станции Камышта.

Ежегодно Красноярская железная дорога обеспечивает ритмичную доставку угля для теплоэнергетической системы более 10-ти регионов Сибири и Дальнего Востока. В объемах общедорожной погрузки твердого топлива погрузка угля для нужд энергетики и ЖКХ достигает 60%.

По материалам КрасЖД

Фото: ©пресс-служба КрасЖД