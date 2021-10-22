В Кемеровской области осудили группу вымогателей

В Кемеровской области суд вынес приговор семерым жителям города Белово. Их обвиняют в вымогательстве, мошенничестве и незаконном лишении свободы, сообщают в пресс-службе регионального управления следкома. Злоумышленники создавали анкеты на сайтах знакомств, в которых выдавали себя за подростков и знакомились с жителями Кузбасса и других регионов.

Войдя в доверие к жертвам, они назначали встречу. Когда обманутые приходили в назначенное место, там их ждали участники ОПГ, один из которых был полицейским. Они запугивали потерпевших тюремным сроком за совращение несовершеннолетних и требовали за решение проблемы 100 тысяч рублей.

В «сети» ОПГ успело попасть 24 человека. Некоторые из них решились обратится с заявлением в полицию, благодаря чему преступников и поймали.

Приговором суда 37-летний лидер банды был отправлен в колонию строгого режима на 17 лет, его ближайший 27-летний соратник — на 14 лет. Еще троим осужденным дали от 5 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы в тюрьме общего режима.

Два фигуранта дела остались на свободе — 64-летнему мужчине назначили 3 года колонии условно, а 28-летний беловчанин был освобожден от ответственности, поскольку отбыл срок во время содержания под стражей в период следствия и суда.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости