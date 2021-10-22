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Красноярским автомобилистам разрешат безнаказанно ездить по «выделенкам»

Главная Общество
Красноярск
17:04 22 Октября 2021
красноярск, пдд
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Красноярским автолюбителям разрешили ездить по выделенным полосам, но только в нерабочую неделю, сообщили в ГИБДД.

«В эти дни по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств можно будет двигаться всем транспортным средствам. Автоматические камеры фотовидеофиксации административных правонарушений не будут работать по этому нарушению. По остальным правонарушениям фиксация будет производиться в обычном режиме», – сказано в сообщении.

Напомним, что президент Владимир Путин выпустил указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в целях сдержать распространение коронавирусной инфекции.

В обычное время движение по полосе для маршрутного транспорта или остановка на указанной полосе – это нарушение ПДД и наказывается штрафом в размере 1500 рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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