В Красноярске закроют «Свинью и бисер»

Красноярский гастропаб «Свинья и бисер» закрывают на ремонт, сообщает ДЕЛА.ru со ссылкой на Bellini group. Доставка блюд также работать не будет.

«Мы закрываемся на реновацию, чтобы через месяц вернуться бодрыми и отдохнувшими: с более технически совершенной кухней и посвежевшим интерьером», – сказано в сообщении компании.

В заведении полностью заменят кухонное оборудование. Больших изменений в интерьере не планируется.



Ремонт продлится с 25 октября по 24 ноября. Напомним, что с 19 октября в Красноярском крае все рестораны и кафе из-за коронавируса могут работать только до 23:00.

Фото: Дела.ru