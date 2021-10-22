В Красноярске закроют «Свинью и бисер»

Красноярский гастропаб «Свинья и бисер» закрывают на ремонт, сообщает ДЕЛА.ru со ссылкой на Bellini group. Доставка блюд также работать не будет.
«Мы закрываемся на реновацию, чтобы через месяц вернуться бодрыми и отдохнувшими: с более технически совершенной кухней и посвежевшим интерьером», – сказано в сообщении компании.
В заведении полностью заменят кухонное оборудование. Больших изменений в интерьере не планируется.
Ремонт продлится с 25 октября по 24 ноября. Напомним, что с 19 октября в Красноярском крае все рестораны и кафе из-за коронавируса могут работать только до 23:00.
Фото: Дела.ru