В Красноярске открылся городошный корт

Городошный корт появился за Центральным стадионом. Общая площадь - 1 350 квадратных метров. Проект разрабатывался специалистами центра спортивных клубов и любителями этого вида спорта, сообщили на сайте администрации города Красноярска.
Учли все пожелания спортсменов. Оборудовано три игровых поля с зонами безопасности и два спортивных павильона с раздевалками и тренерской. На территории есть трибуны для зрителей, защитная будка для судей и освещение.
Во время открытия состоялся мастер-класс от ветеранов городошного спорта. Кстати, на кортах уже прошли первые соревнования.
Совсем скоро на площадке начнёт работать инструктор по спорту, будет выдавать инвентарь для желающих поиграть в городки. Расписание занятий опубликуют на сайте Центра спортивных клубов.
- В городе много любителей этого вида спорта, в их числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Замечательно, что в Красноярске появилась современная площадка для игры в городки», - рассказал руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска Валерий Черноусов.