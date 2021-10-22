В Красноярске открылся городошный корт

Городошный корт появился за Центральным стадионом. Общая площадь - 1 350 квадратных метров. Проект разрабатывался специалистами центра спортивных клубов и любителями этого вида спорта, сообщили на сайте администрации города Красноярска.

Учли все пожелания спортсменов. Оборудовано три игровых поля с зонами безопасности и два спортивных павильона с раздевалками и тренерской. На территории есть трибуны для зрителей, защитная будка для судей и освещение.

Во время открытия состоялся мастер-класс от ветеранов городошного спорта. Кстати, на кортах уже прошли первые соревнования.

Совсем скоро на площадке начнёт работать инструктор по спорту, будет выдавать инвентарь для желающих поиграть в городки. Расписание занятий опубликуют на сайте Центра спортивных клубов.