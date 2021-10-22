24 октября
Красноярск
погода +6 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открылся городошный корт

Главная Общество
Красноярск
16:10 22 Октября 2021
красноярск, общество, спорт, площадка
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Городошный корт появился за Центральным стадионом. Общая площадь - 1 350 квадратных метров. Проект разрабатывался специалистами центра спортивных клубов и любителями этого вида спорта, сообщили на сайте администрации города Красноярска. 

Учли все пожелания спортсменов. Оборудовано три игровых поля с зонами безопасности и два спортивных павильона с раздевалками и тренерской. На территории есть трибуны для зрителей, защитная будка для судей и освещение. 

Во время открытия состоялся мастер-класс от ветеранов городошного спорта. Кстати, на кортах уже прошли первые соревнования. 

Совсем скоро на площадке начнёт работать инструктор по спорту, будет выдавать инвентарь для желающих поиграть в городки. Расписание занятий опубликуют на сайте Центра спортивных клубов.

- В городе много любителей этого вида спорта, в их числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Замечательно, что в Красноярске появилась современная площадка для игры в городки», - рассказал руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска Валерий Черноусов. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начались работы по строительству новой дорожной развязки в районе Николаевского моста

В Красноярске начались работы по строительству новой дорожной развязки в районе Николаевского моста

23 Октября 2021 г.
В зону строительства попадает 63 земельных участка и 102 жилых объекта
Новости Красноярска: Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

23 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: "Помянем кинотеатры": красноярцы продолжают критиковать заведения, где вводят QR-коды

"Помянем кинотеатры": красноярцы продолжают критиковать заведения, где вводят QR-коды

23 Октября 2021 г.
На этот раз под раздачу попал "Киномакс" в ТРЦ "Планета"
Новости Красноярска: Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

23 Октября 2021 г.
Из них 60 млн рублей - налоги, а свыше 15 млн рублей - пени и штрафы
Новости Красноярска: Красноярская железная дорога обратилась к участникам рынка углеперевозок с призывом увеличить отгрузку твердого топлива в адрес предприятий ЖКХ и теплоэнергетики

Красноярская железная дорога обратилась к участникам рынка углеперевозок с призывом увеличить отгрузку твердого топлива в адрес предприятий ЖКХ и теплоэнергетики

23 Октября 2021 г.
Это позволит обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона
Новости Красноярска: В Кемеровской области осудили группу вымогателей

В Кемеровской области осудили группу вымогателей

22 Октября 2021 г.
Преступники выдавали себя за подростков
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

18 Октября 2021 г.
Вчера был зафиксирован рекорд с самого начала пандемии — 397 новых пациентов
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные похолодает

В Красноярске в выходные похолодает

21 Октября 2021 г.
Пятница будет самым тёплым днём
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается сильный ветер

В Красноярске ожидается сильный ветер

22 Октября 2021 г.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru