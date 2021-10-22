В Красноярске ожидается сильный ветер

По информации Среднесибирского УГМС, 23 октября в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с.
Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности:
ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях;
обходить рекламные конструкции, деревья, строящиеся здания, также не парковать вблизи них транспорт;
избегать линий электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам.
Фото: © Максим Блинов / РИА Новости