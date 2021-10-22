Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

Директор красноярского театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недовольством зрителей. Напомним, что накануне в инстаграм-аккаунте театра появился пост о введении QR-кодов. Красноярцам такое решение не понравилось, что вылилось в бурную критику.

«Мы немного шокированы, ведь театр в происходящем не виноват. Мы очень любим и ценим нашего зрителя и хотим, чтобы вы к нам приходили. Мы государственный театр и должны исполнять указы президента и главы края. Следует помнить, что были и более сложные времена, когда театр закрывали. Поэтому давайте переживём это вместе. Давайте следить за здоровьем, ведь с 15 ноября заполняемость залов будет уже 70%. И мы продолжим радоваться новым премьерам», – высказался Петр Аникин.

Также Петр Аникин рассказал журналистам, что для проверки QR-кодов у гостей они закупили смартфоны. На входе они поставят несколько контролеров. Один будет измерять температуру и регистрировать зрителей с «Пушкинской картой». Еще два человека с гаджетами будут считывать QR-коды.