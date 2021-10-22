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В Богучанском районе пьяный водитель попросил у полицейских выпить или довезти его хотя бы до кафе

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Красноярск
15:06 22 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, штрафы, арест
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В пос. Ангарский 22-летний нарушитель, управляя автомобилем, увидел приближающуюся патрульную машину и увеличил скорость, чтобы оторваться от сотрудников Госавтоинспекции. Затем мужчина выскочил из автомобиля и побежал по чужим огородам. Сотрудники полиции догнали его. В служебном транспорте нарушитель просил отпустить его, потому что скоро на работу, а потом попросил налить ему выпить. Затем предложил довезти его хотя бы до кафе. 

Освидетельствование на состояние опьянения показало 1,08 миллиграмма алкоголя, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Водитель не соглашался с результатами, утверждая, что он может пройти по прямой линии, это и укажет на его трезвость. 

Оказалось, машина нарушителя не застрахована и не зарегистрирована в установленном порядке, стёкла затонированы, также имеются технические неисправности. Общая сумма штрафов может превысить 30 тысяч рублей. 

Водительского удостоверения у молодого человека никогда не было, ещё в несовершеннолетнем возрасте, он не раз попадал в поле зрения госавтоинспекторов, управляя транспортными средствами. Теперь помимо штрафов его возможно арестуют на срок до 15 суток.

Фото: 24.мвд.рф

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