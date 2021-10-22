В Канске мужчина с игрушечным пистолетом совершил разбойное нападение на магазин

В Канске местный житель обратился к сотрудникам полиции. Он сообщил, что заметил мужчину, направлявшегося в сторону магазина, в руках у него, похоже, был пистолет.

Полицейские, зайдя в одну из торговых точек, увидели, как на кассе мужчина угрожает продавцу предметом, похожим на оружие. Незамедлительно его обезоружили. Злоумышленник пытался забрать у кассира 300 рублей за купленное пиво. Предмет в его руках оказался игрушечным пистолетом.